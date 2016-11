Prantsusmaa kaitseminister Yves Le Drian kinnitas tänasel kohtumisel Kanadas Eesti kaitseminister Hannes Hansole Prantsusmaa ja Eesti usaldusväärset liitlasuhte arengut ning et Prantsusmaa toob järgmisel aastal Eestisse viis Leclerc tanki, kolmteist jalaväe lahingumasinat ja 300 sõdurit.



„Eesti ja Prantsusmaa sõdureid seob relvavendlus Aafrika operatsioonidelt,“ ütles kaitseminister Hanso. „Me tajume selgelt, et Euroopa kaitsesse on vaja praegu panustada, suurendades NATO sõjalist kohalolekut Läänemere piirkonnas ja eriti NATO piiririikides.“



Kaitseminister Hanso sõnul on Eesti ja Prantsusmaa vahel väga oluline küberkoostöö, sest mõlemad riigid omavad selles valdkonnas märkimisväärseid võimekusi ning meie küberalased väljakutsed on sarnased. Kaitseministrid Hanso ja Le Drian sõlmisid maikuus Eesti ja Prantsusmaa vahelise eksklusiivse küberkoostöö lepingu.



Prantsuse raske soomusüksus hakkab teenima Tapal Ühenkuningriigi juhitud NATO pataljoni lahingugrupi koosseisus.



Kaitseminister Hanso osaleb Kanadas Halifaxis mõjukal julgeolekufoorumil.

Eesti kaitseminister rääkis Ameerika Ühendriikide senaatoritele uue valitsusliidu julgeolekupoliitikast



Hanso kõneles Kanadas Ameerika Ühendriikide Senati delegatsiooniga julgeolekuolukorrast Euroopas ning arutas Ameerika Ühendriikide ja Eesti julgeolekualast koostööd.



„Ameerika Ühendriikide Senati relvajõudude komitee esimehel senaator John McCainil oli palju küsimusi meie uue valitsusliidu välis-ja julgeolekupoliitilise kursi kohta,“ ütles kaitseminister Hanso. „Kinnitasin veelkord senaatoritele, et uue valitsliidu jaoks on transatlantiline side võtmetähtsusega ja muutusi julgeolekupoliitikas ei tule. Vastupidi, uus valitsusliit kutsub ellu kaitseinvesteeringute programmi, eesmärgiga relvastada ja varustada meie kaitsevägi veel kaasaegsemalt ja kiiremini.“



Kohtumisel Eesti kaitseministriga osales kaheksa Ameerika Ühendriikide senaatorit ja kongersmeni.



„Usun, et kohtumised mõne päeva jooksul 11 USA senati liikmega räägivad iseenda eest,“ sõnas kaitseminister Hanso. „Eestil ja Ameerika Ühendriikidel on huvi vastastikuste tegevuste ja jõulise koostöö jätkumise vastu.“



Kaitseminister Hanso osaleb Kanadas Halifaxis mõjukal julgeolekufoorumil. Eile õhtul kõneles kaitseminister Hannes Hanso hilisõhtuses paneelis Putini režiimist ja Venemaast.