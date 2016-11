Sven Mikser rääkis, miks on ta hea variant järgmiseks Eesti välisministriks ja rääkis oma eesmärkidest seoses suhtluses Venemaaga. Lisaks rääkis ta, mida küsiks välisminstrina kohtudes Ameerika Ühendriikide järgmise presidendi Donald Trumpiga.

"Igal võimalusel rääkides oma kõige suurema, tugevama ja sõjaliselt võimsaima liitlase, Ameerika Ühendriikide administratsiooni esindajatega, tuleb selgitada neile meie arusaamist meie maailmanurga julgeolekuolukorrast ja avaldada veendumust, et Ameerika Ühendriikide jätkuvalt aktiivne osalemine NATO nii-öelda heidutusoleku tugevdamises on väga oluline ja aitab tegelikult stabiilsust ja julgeolekut kindlustada," vastas välisministri kandidaat Sven Mikser küsimusele, mida päriks ta välisministrina kohtudes Donald Trumpiga.

Tema sõnul on selge, et Eesti välisminster pole tegelikult Ameerika Ühendriikide presidendi paariline, ent ta ootab siiski suure huviga, kellest saab järgmine Ameerika Ühendriikide välisminister.

"Kindlasti on väga oluline luua tihedad suhted ka Eesti välisministeeriumi ja uue administratsiooni selle valdkonna juhtide vahel, võimalikult kiiresti kahepoolselt kohtuda, ja kui on olemas varasemaid kontakte, siis ka need üles soojendada," rääkis ta.