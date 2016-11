Siseministri kandidaat Andres Anvelt rääkis, millised on kolm kõige südamelähedasemat eesmärki, mida siseministrina täide viia.

"Number üks on see, et politsei ja pääste oleks prestiižne. Et nad oleksid ja jääksid Eesti rahvale kõige populaarsemateks ametiteks nagu nad on olnud," sõnas Anvelt.

Teisena tõi ta välja politseinike ja päästetöötajate palgad. "Nii palju kui minu võimekus lubab, toetada neid nii palgaliselt kui uute võimekuste arendamisel," sõnas Anvelt.

"Kolmas asi on see, et inimesed tahaksid politseisse tööle minna, sest kui kunagi oled patrullis töötanud, nad näevad seda, et võid ka kunagi ministriks saada," tõi Anvelt ennast näiteks.

Vaata pikemalt Õhtulehe videost!