Uues valitsuses töö- ja terviseministrina jätkav Jevgeni Ossinovski (SDE) märkis, et koalitsiooniläbirääkimised on olnud väga intensiivsed ja pereelu on seetõttu kannatanud. Siiski viis raske töö sihile ja sotside juht on läbirääkimiste tulemustega rahul.

"Viimasel ööl ei maganud ma ühtegi minutit," ütles kurnatud ilmega Ossinovski laupäeval vahetult pärast SDE Volikogu. "Viimane nädal ja kolm päeva, mil me oleme läbirääkimisi intensiivselt pidanud, oleme me suutnud kõik teemad läbi arutada ja leppinud kokku väga ambitsioonikas koalitsioonileppes. See kõik on nõudnud muidugi märkimisväärset pingutust nii minu poolt kui ka kõikide parnterite ja minu enda erakonnakaaslaste poolt."

Tulemus on aga Ossinovski hinnangul erakordselt hea. "See on heade muutuste kokkulepe," hindas ta.