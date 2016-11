"Tund aega tagasi ei olnud veel ministripositsioonid paigas," tunnistas haridus- ja teadusministriks valitud Mailis Reps vahetult pärast tänast Keskerakonna volikogu istungi lõppemist, kus lisaks koalitsioonilepingu kinnitamisele määrati ministrikandidaadid.

Repsi sõnul osutus ta valituks seetõttu, et tal on selles valdkonnas pikaaegne varasem kogemus. Kevadel peaks Repsi pere saama lisa, kui sündimas on kuues laps. Tulevase haridusministri sõnul see aga ametis takistuseks ei saa.

"Mul siiamaani pole olnud au emapuhkust välja võtta ja ma usun, et ka seekord ma emapuhkusele ei jää. See loomulikult oleneb alati lapse tervisest ja enda tervisest. Siiamaani on mul läinud väga hästi."

Kuue lapse kõrvalt ministriameti tööraskusi Reps üle ei hinda, sest varasemast kogemusest on hea aimus, milline on selle ameti väljakutse. "Mul on olnud lapsi, kellega olen saanud mõni tund pärast sünnitust rahulikult oma kirjavahetust pidada, dokumente lugeda, töötada sellega. Loomulikult ma pole tööle rutanud, aga teinud tööasju. Seda teevad ka noored emad."

Millised on Repsi eesmärgid ministrina ning mida räägib ta õpetajate palgast, vaata videost!