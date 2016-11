Täna hommikul lõppesid koalitsioonikõnelused ja selgeks sai, et Isamaa- ja Res Publica Liidule kuuluvad valitsuses kaitse-, rahandus-, justiits-, sotsiaalkaitse- ja keskkonnaministri kohad. Ometi ei taha nad aga nimesid veel lauale lüüa.

"See on väga tugev leping ja seisab meie väärtuste eest, Eesti julgeoleku ja välispoliitika eest. See on tõsine parempoolse majanduse reformi kava," kirjeldab IRL-i esimees Margus Tsahkna alustuseks koalitsioonilepingut.

"Meile on väga oluline, et saime kaitseministri koha," on Tsahkna rõõmus portfellide jaotumise üle. "Oleme saanud väga tugeva valiku selles valitsuses."