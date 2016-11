Me kõik teame, et lähedastele tehtud kingitusi ei ole alati mitte kõige lihtsam pakkida. Kummaline kuju, liialt rasked või õrnad.

Ostsid mehele uue akutrelli, aga see on nii raske, et tahab paberi ära lõhkuda. Lapsele kingiks tehtud pehme loomake jääb paberisse aga jube kummalise kujuga...

Kas valite kingitusi ka nende kuju järgi? Või armastate kingitustele enne ilusa paberi lisamist anda kuju mõne karbiga?

Kas kingitused pakite kodus salaja või hoopis lasete pakkida mõnes kaubanduskeskuses?