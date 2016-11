Laupäeva hommikuks on pärast pikki kõnelusi Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ja IRL-i vahel lõpuks paika saanud ka ministrikohad uues valitsuses. Kuidas portfellid jaotuvad, avalikustatakse tänastel volikogu istungitel.

Keskerakonna volikogu kogunes istungile Tallinnasse Mektory keskusesse. Esialgse ajakava järgi lõppeb istung 13.15 ning selleks hetkeks peaks olema selge, kes keskerakondlastest ministriametisse astub. Hetkel spekuleeritakse, et ministreid saab olema viis – Jüri Ratas, Kadri Simson, Mihhail Korb, Tarmo Tamm ja Mailis Reps.

Keskerakonna volikogu istung (Teet Malsroos)

IRL ja sotsiaaldemokraadid kogunesid istungile kella 12-ks. IRL-i volikogu toimub Tööandjate Keskliidu majas ning lõppeb orienteeruvalt kella poole kolme paiku. Sotsid kogunesid Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel'i Tallinnas ning ajakava järgi peaks istung läbi saama kella 16ks. SDE volikogu algus viibis pool tundi ning võib seetõttu plaanitust hiljem lõppeda.

IRL-i volikogu (Stanislav Moškov)

"Uue valitsusliidu moodustamine on toimunud teistmoodi, avatult ja eksperte kaasates. Ka valitsuslepe erineb mõnestki eelmisest, mis ei jätnud ruumi paindlikkusele ja uuendustele," ütles volikogu eel SDE esimees Jevgeni Ossionvski. Ta lisas, et uus liit saab olema esimene valitsus, mis keskendub võrdsuse suurendamisele ühiskonnas ja madalapalgaliste inimeste sissetulekute kasvatamisele.

SDE volikogu (Teet Malsroos)

Seni on spekuleeritud, et IRL-ist haaravad ministritoolid Margus Tsahkna, Marko Mihkelson, Sven Sester, Siim Kiisler ja Kaia Iva. Sotside puhul on räägitud Jevgeni Ossinovskist, Urve Palost, Andres Anveltist, Indrek Saarest ja Liisa Oviirist.