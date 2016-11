Laupäeva hommikuks on koalitsioonierakondade läbirääkimised jõudnud lõpusirgele ning ministrikohad omavahel jaotatud. Ent esialgu ei kiputud nimesid välja hõikama, mistõttu avalikustati need alles erakondade volikogude istungitel. Praguseks on selgunud, kes on SDE ja Keskerakonna ministrikandidaadid. IRL arutab võimalikke kandidaate esmaspäeval.

Keskerakonna kandidaadid on:

SDE ministrikandidaadid on: