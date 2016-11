"Ma siiralt loodan, et tuleb aeg, kui ma saan Marvile tausta laulda," ütleb muusik Ott Lepland. Tema taustalaulja Marvi Vallaste paljastab: "Me oleme sõlminud kokkuleppe, et kui mul tuleb plaat, laulab Ott vähemalt ühes loos tausta."

Ott Lepland ja Marvi Vallaste on justkui paarisrakend – Marvi on Otile tausta laulnud juba aegade algusest.

«Ott on väga suur humorist, aga ta ei näita seda tihtipeale välja.» Marvi Vallaste Ott Leplandist (Teet Malsroos)

Muusikud meenutavad, et esimest korda kohtusid nad aastal 2005, kui mõlemad osalesid saates "Kaks takti ette". "Mina edasi ei saanud, aga Marvi sai," ütleb Ott. Lähemalt tutvusid nad samal aastal Otsa-koolis õppides.

Koostöö algas aga aastal 2010, kui Marvist sai Oti taustalaulja. "Mingi hetk otsustati, et mind on vaja," muigab Marvi.