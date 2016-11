MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu on pöördunud avalikkuse poole abipalvega aidata ühes Saaremaa majapidamises kohutavates tingimustes peetavaid koeri ja kasse. Õnnetus seisus on ka vana lehm, keda ootab ees hukkamine, kui ei leidu mõnd sooja südamega talunikku.

Pererahva sõnul ei saa need koerad sealt kunagi välja.

Kaks suuremat koera elavad aastaringselt keti otsas. Vanem on 15aastane. Kolmeaastasel koeral on rihm, mis soonis kaela, sest oli ilmselt sinna pandud juba kutsikana.

Koeral ei ole külma ja tuulte kaitseks mingit peavarju.

Õues vabalt liikuvatel koertel on peavarjuks pööning, kus nad saavad heintes magada.

Veel on majapidamises neli kassi, neist kaks kõhnad ja rääbakad, ning vana aher lehm, kes elab poolest säärest saati sõnnikus. Heinaga varustab lehma naaber, kes pererahvalt maad rendib.

Kogu majapidamine kubiseb kirpudest ja haiseb hingematvalt. Lemmikloomade turvakodu ei pea tõenäoliseks, et sinna perre saaks loomi jätta ning neil tuleks loomapidamine täielikult keelata.

Eile kohtusid lemmikloomade turvakodu töötajad vallavanemaga ning otsustati, et kolmele pimeduses elavale koerale on vaja kiiremas korras hoiukodu leida ning praeguse seisuga on see ka leitud.

"Enne hoiukodusse viimist tuleb loomadega kindlasti ära käia kliinikus, lasta nad üle vaadata ja teha esmane parasiiditõrje. Esmased kulud tasub vald oma napist eelarvest, aga kuna tegu pole mitte hulkuvate loomadega, vaid omaniku poolt hooletusse jäetud vaesekestega, siis ESITAME SUURE-SUURE PALVE KÕIGILE LOOMASÕPRADELE!" avaldab MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu üleskutse. "Andke palun märku kõik, kel oleks võimalik hoiukodu pakkuda neile kaheksale õnnetule koerale ja neljale kassile. Eriti oodatud on päriskodu pakkumised. Et uus kodu saaks endale terve ja hoolitsetud looma, siis vajame abi ka annetuste näol. Kõik kassid ja koerad lähevad uutesse kodudesse kiibituna, vaktsineerituna ja steriliseerituna/kastreerituna, samuti peame lahti saama nende kõikidest parasiitidest.

Oodatud on toiduabi nii kassidele kui ka koertele, kuna turvakodu võimalused on piiratud.