KEERULISED VALIKUD: Margus Tsahkna, Jüri Ratas ning Jevgeni Ossinovski said võimupiruka kolme partei vahel laiali jagada. Ilmselt ei tulnud need otsused sugugi kergelt – on ilmselge, et nii mõnigi ministrikoht on koalitsioonipartnerite silmis väärtuslikum kui mõni teine. (Mattias Tammet)