National Geographicu uus minisari "Marss" on otsekui hiljutise kassatüki "Marslane" ja haridusdokumentaali ristsugutis. Vaataja ees avaneb 2033. aasta võimalik mehitatud Marsi missioon, mida näitlejad filmisid Maroko 50kraadises leitsakus. Sari otsib vastust küsimusele, kas punase planeedi vallutamine on tõesti nii reaalne, nagu väidab visionäär Elon Musk.

VÕIMALIK MISSIOON? «Marss» maalib pildi lähitulevikust, kus inimese jalg astub punasele planeedile. Mõistagi tabab astronaute terve hulk probleeme. (AP / Scanpix)

National Geographicu telekanal on viimasel aastal läbinud täieliku uuenduskuuri, kirjutab New York Times. Kadunud on Alaskal hargnevad ebaoriginaalsed odavad reality-sarjad.

Saabunud on suurejoonelised lavastused, nagu 13. novembril alanud kuueosaline miniseriaal "Marss", mille tootmise taga on Oscari laureaatidest tandem: tipprežissöör Ron Howard ("Apollo 13", "Piinatud geenius", "Da Vinci kood") ja produtsent Brian Grazer.