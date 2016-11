"Piiteris on nii palju vaadata, et sinna võiks sõita ikka neljaks-viieks päevaks. Pealegi on praegu rubla suhteliselt odav, sestap on õige aeg reis ette võtta," ütleb Germalo reiside reisijuht Ervin Org, kes on ligi 20 aastat eestlasi Neevalinnas ringi vedanud.

Kui Ervin Org asub üles lugema kõiki Peterburi vaatamisväärsusi, saab tal vaat et õhk enne otsa, kui nimekirjale punkti paneb.

"Selle suursuguse keiserliku pealinna aura ei olegi sõnadega edasi antav," arutleb ta, et kõike, mida metropol Peterburi pakub, tuleb ise kogeda.

"Jalutades Nevski prospektil, jõuab tavaliselt kummalise mõtteni: sel tänaval võib korraga viibida rohkem inimesi, kui elab terves Eestis. Aga muidugi tõmbab mind Peterburi linn – muutumatu ajas ja muutuv inimestes."