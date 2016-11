Kui väljas süües saab kolme euro eest heal juhul vaid päevaprae, siis kodus võib sama raha eest kahele täiskasvanule õhtusöögi teha ning sinna kõrvale ka klaasi mahla ja paar viilu leiba võtta.

Andsime bistroo Ubin peakokale Marju Riielile üheksa eurot ja palusime selle eest kaks täiskasvanud inimest kolmel õhtul ära toita.

Kuna Marju töö on nuputada bistroo menüüd ja tihtipeale pakub toitlustamist ka üritustel, kus on eelarves püsimine väga oluline, paelus see ülesanne teda väga.

Marju sõnul oleneb kõhutäie omahind eelkõige sellest, kui palju viitsib inimene eeltööd teha. "Paljud ütlevad, et enne poodi minekut tuleb ostunimekiri välja mõelda, et mitte huupi asju korvi visata.