Kuulsad ruudumustrilised sallid pole võõrad ka kõige moekaugematele inimestele. Mida paljud aga ei tea, on see, et tegemist pole lihtsalt sallidega, vaid nende taga peitub nüüdseks juba 160aastase ajalooga moemaja.

Burberry on brittide au ja uhkus ja ühtlasi üks enimkopeeritud moemaju maailmas. Needsamad ruudusallid ongi moemaja ikoontooted, kuid samas tasub märkida, et enamik neist, mida tänaval näeme, on kõigest odavad koopiad.

Burberry moemaja lõi 1856. aastal 21aastane inglane Thomas Burberry ja tootemark sai tuntuks eelkõige üleriiete valmistamisega. Laialdasema tuntuse sai Burberry siiski tänu Esimese maailmasõja ajal sündinud trentšmantlile, mis pidi kaitsma Briti armeed ilmastiku eest.

David Beckhami poeg Romeo Burberry modellina (Vida Press)

Pärast sõja lõppu jõudis see aga ka tavainimeste garderoobi ja on seal siiani. Tasub mainida, et ruudusallide kõrval kopeeritakse kõikjal maailmas igal hooajal ka Burberry ikoonilist trentši.