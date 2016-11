Harjumusel olevat jõud, see kehtib ka kiiksude puhul. Kiiksudest võõrutamine olevat sama raske, kui aastast last potil käima õpetada: see ei õnnestu esimesel ega ka kümnendal katsel, kuigi ühel heal päeval õnnestub siiski.

Kas anda suhtele gaasi või vajutada hoopis pidurit, kui mees matsutab hommikusöögi ajal nagu jõulupõrsas? Või vihastada ennast seaks, kui kallim on end jälle sinu käterätikuga kuivatanud? Veidrustega õnnistatud kaaslase puhul arvestage, et te kas lepite nendega või loobute suhtest.

Kallima kiiksud, mis mehi närvi ajavad

Enda iga jumala päev kaalumine