Suhe on ilus täpselt nii kauaks, kuni üks teist tunneb, et ei saa vastu piisavalt armastust.

Kui su armastatu soovib enda kvaliteetaega enam üksi veeta, siis võib olla see märk sellest, et sinuga koosveedetud aeg ei ole tema jaoks vabastav.

Ta teeb märkuseid sinu telefoni kasutamise kohta.

Uuringud on näidanud, et inimesed kelle partner kasutab koos olles nutitelefoni enam, on suhte üle rohkem kurvemad kui need, kelle parter teeb seda vähem. Seega kui sinu partner teeb märkuseid sinu pideva telefonis olemise kohta, siis ei pruugi ta teie suhte üle õnnelik olla.

Sa märkad, et nende enesehinnang on muutunud.

Kui tunned, et sinu partneri enesehinnang on järsult madalaks muutunud, siis peaksid aru saama, et midagi on teie vahel valesti.

Ta ei räägi sinuga eriti.

Pidev suhtlemine on hea märk tervest kooselust. Seega kui tunned, et sinu partner on kaotanud jutukuse ega räägi enam asjadest, millest vanasti rääkida soovis, siis võiksid enda suhtumist kontrollida.

Tema sõbrad panevad tähele, et ta on muutunud.

Sõbrad on need, kes näevad asju paarisuhtes enam kõrvalt ja võivad vahel märgata seda, mida meie näha ei oska. Kui hakkad märkuseid saama tema sõpradelt selle kohta, et sinu partner on muutunud, siis tasuks talle veidi enam tähelepanu pöörata ja uurida välja, milles probleem seisneb.

Nad küsivad mõttetuid küsimusi.

Sulle võivad mõttetud küsimused koormavad olla, kuid tegelikult on see märk sellest, et sinu kaaslane otsib su tähelepanu.

Nad flirdivad teistega.

Kas teadsid, et inimesed, kes on õnnelikus kooselus näevad teisi enda ümber vähem atraktiivsetena? Seega on märk teistega flirtimisest see, et su kaaslane ei ole õnnelik.

Nad teevad palju tühjast tüli.