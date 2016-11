"Eks see telesarja "Õnne 13" Jaanuse roll käib mul kogu aeg kaasas," muheleb Ott Aardam. Ugala teatri loominguline juht. Näitleja. Lavastaja. Näitekirjanik. Ning laupäevaõhtusele telepublikule Jaanus Peterson. "Alles eilegi üks noormees hõiskas mulle: tere, Ott! Hetkeks mõtlesin, kes see mind niimoodi teretab. Ehk vana tuttav? Ei olnud, kuigi ta kõnetas mind mu enda nime pidi, mitte Jaanusena."

IDÜLL TEATRIMAJA TAGA: «Meil ei ole kabinetis aknaid. Kui on vaja telefoniga rääkida ja on näha, et tuleb pikem jutt, siis ma tulen ikkagi tavaliselt õue,» tunnistab Ott Aardam. «Ma ikka aeg-ajalt käin siin. Olenemata ilmast.» (Aldo Luud)

Nii markantseid kogemusi, nagu Luule Komissarovil või Helgi Sallol, keda vaatajaskond kipub Morna linna Laine või Almana kohtlema ning lõbusad topsivennad enda sekka kutsuma, Otil ei ole.

"Seda on aga küll, et inimestel läheb teinekord sassi: nad näevad seriaalist tuttavat inimest, aga nad ei saa aru, et tegu on sarjategelasega ja ajavad selle tuttava segi mõne oma sugulasega," muigab Ott. "Segadusi ikka tekib. Kunagi aastaid tagasi rongis on mu kõrvale istutud ja küsitud, miks ma enam külla ei tule.

Paratamatus see on, et panustad teatrisse oma aega kümme korda rohkem, su mõtted on seotud selle tööga, aga tele­mastaap on nii palju kordi suurem, et see jõuab erinevalt teatrist igale poole."