Tähetark Igor Mang ütleb, et Donald Trump ei ole kaugeltki nii hull riigijuht, kui seda tema väljaütlemiste põhjal võiks eeldada. "Trump on ju Kaksik nagu minagi – see on inimese märk," põhjendab Mang. "Kaksikuga saab alati asjad räägitud."

TÄHED RÄÄGIVAD TÕTT!: Igor Mangi ennustused on viimasel ajal üsna täpselt täkkesse läinud, näiteks ennustas ta Eesti presidenditoolile naist, Kaljukitse ja üllatuskandidaati. Kersti Kaljulaid seda kõike ka oli. (Jörgen Norkroos)

Sügise hakul, kui küsitluste põhjal oli USA presidendivalimisi võitmas Hillary Clinton, ütles Igor Mang, et tähed ennustavad edu Donald Trumpile. Nüüd ütleb astroloog, et vähemasti tähemärgi järgi on Trump maailmale parem valik kui Clinton.

"Hillary Clinton on Skorpion, kes ise ka ei valda neid energiaid, mis talle on antud," selgitab ta. "Saan aru, et rahvas kardab, et Trumpi valimisega tuleb sõda. Ei ole vaja karta – see, mida Kaksik õhtul rääkis, on hommikuks unustatud!"

Mangi sõnul on Kaksikud inimese ja inimsuse märk ning selle tähemärgi esindajaga on alati võimalik läbi rääkida. "Donald Trump on minu astroloogiline veli," muheleb ta.