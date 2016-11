Ajakirjalt People maailma seksikaima mehe tiitli pälvinud filmitäht Dwayne Johnson ehk The Rock usub, et talle tõid kõrge tunnustuse loomulik olek ja huumorimeel.

44aastane Ameerika näitleja ja wrestling’u-kuulsus võttis teatepulga üle mulluselt võitjalt David Beckhamilt, kuid seksikaima mehe tiitel ei muuda tema sõnul ta elus suurt midagi.

The Rock: "Seksikaks teeb enesega rahulolu!" (Vida Press)

"See tähendab lihtsalt seda, et tõusen ikkagi kell neli öösel, teen kõvasti trenni, hoolitsen oma laste eest, sõidan kastiautoga ja räägin roppe/nohiklikke nalju... see on muidugi väga seksikas," ironiseeris koos kauase elukaaslasega Lauren Hashianiga 11kuust tütart Jasmine’i kasvatav The Rock Instagramis. Eksabikaasa Dany Garciaga on tal 15aastane tütar Simone.

People’i kaaneloos jäi musklimees hätta, püüdes leida seletust küsimusele, miks nii paljud teda seksikaks peavad. "Sellise küsimusega satun plindrisse," tunnistas ta.