"Tähesõdades" printsess Leiat kehastanud Carrie Fisher tunnistab esimest korda, et tal oli Han Solo osatäitjaga Harrison Fordiga põgus, kuid kirglik armulugu.

Näitlejanna kirjutab uues raamatus "The Princess Diarist" ("Printsess-päevikupidaja"), et see juhtus 1976. aastal filmi "Uus lootus" võtetel. Hollywoodi näitlejanna Debbie Reynoldsi ja laulja Eddie Fisheri tütar Carrie oli 19aastane, Harrison aga oli 33aastane kahe lapse isa.

Carrie sõnul sai armulugu alguse pärast režissöör George Lucase sünnipäevapidu. "Nädala kestel olime Han ja Leia, nädalavahetusel Carrie ja Harrison," kirjutab ta.

Fisher ei mõistnud enda sõnul, miks peaks Harrisoni-sugune staar tema seltsis olema.