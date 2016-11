Ja see ei lõpe ega lõpe. Või kui, siis tuleb kohe uus peale. Tegelikult on niisugune elamus isegi olnud, kui kaheksa tundi nii-öelda tööpäeva seisneski neljas kahetunnises koosolekus. Millest neist ühelgi juttu oli, mõistagi ei mäleta. Mäletan tunnet, et kui oligi ehk hommikul seal paksu Neanderi oru mehe kolba sees mingi lusikatäis võdisevat ajuollust, siis õhtuks oli see ära auranud, sest kolu kuumenes lihtsalt üle.

Kui igal inimesel peaks olema oma isiklik põrgu, siis minu omas oleks üheks piinaviisiks lakkamatu koosolek. Akendeta konditsioneeritud õhuga – mis tähendab, et tolm käib lihtsalt ringi – ruumis. Eriti halval juhul on veel pissihäda ja eelmisel õhtul külastatud mitmeid alkoholiga einelaudu. Veel eriti halval juhul on parajasti mõtteid arendaval isikul vali hääl, mingi kõnedefekt, polüübid ja parasiitsõnad, no nagu mitmetel ja mitmetel elektroonilise meedia saatejuhtidel.

Võibolla ei olda siis kollektiivne loom, vaid lootusetu omaette nohiseja. Ehk küll mitte nii hullult kui Charles Bukowski, kes ütles umbes nii: kui sa kuhjad palju inimesi kokku, ei tarvitse saada salat ega supp, vaid lihtsalt üks nimetu sodi.

Sinnapoole küll. Pole veel kohatud koosolekut, kus midagi oleks välja hautud. Suitsunurk, see on teine tubakas, plära ajades ja tervist rikkudes tulevad lollid mõtted ludinal – ja päris mitmed neist polegi nii lollid.

Juba nimetus ütleb, et see on lihtsalt koos olemine (meeting). Tuled, istud tagumiktunni või kaks, justnagu oleks midagi väga ära tehtud. Oh, kus ma olen ikka töömees ja raban.

Aga vaadake asjale otsa, enamik neist on mölaklubid. Räägivad, räägivad, räägivad ja mis tolk – ainult inimeste ajud ära raisatud. Aeg ära raisatud. Omal ajal, kui veel ajakirjanik oldi, hakkasin intervjuusid ja muidu majaväliseid trehvamisi kokku leppima koosolekute ajaks. Korralisi oli nädalas 11, pluss nii-öelda kähkukad allatunnised. Täiesti siiralt ütlesin kas või ministrile, et teeks teine päev, aga sel kellaajal, kui muidu peaks oma ainukest surematut hinge ja lühikest elu ära raiskama. Aru saadi pea alati.

Ometi tuleb tunnistada, et ega need siis iga kord kah päris mööda ettevõtmised ole. Vahel ju peavad inimesed kokku saama, kõik ei suitseta ega käi alkoholiga einelaudu mööda. Ainult see ei tohiks olla koosolek, kus ollakse koos, vaid võiks mõtiskella, kas saaks tarvitada teist eestikeelset väljendit: nõupidamine. Mis ütleb kohe, et ei molutata niisama, vaid peetakse nõu. Head, halba, sala, aga midagi sellest võib, ja lausa peab sündima. Sõnades on maagia sees.

Kontor kohvikuks

Väidan, ainult pilgust piisab, et aru saada, kas tuldi koos olema või on inimestel miski mõte ka taga. Seaduseks, omanimeliseks, heh, ei julgeks muidugi nimetada, aga ütleme nii, et nõupeo õnnestumise tõenäosust võib ette mõõta tasside ja pliiatsite suhtega laual. Mida rohkem tasse, seda selgem, et tuldi lihtsalt mõnulema. Kohvitass on ilge tänapäeva kontorielu atribuut. Umbes, kui sul on tass peos ja kõnnid tähtsa näoga, siis ju oled asjalik. Pealegi on kontorikohv enamasti üks kolm korda läbiaetud nõudepesuvesi. Nii et iga tass laual on miinuspunkt, siin ei ole, põrgut, kohvimajand.

Kohvitajal väga tõenäoliselt ei ole kaasas ei pliiatsit ega paberit. Juttu jätkub küll kauemaks ja see on enamasti tühi. Nagu ütleb õelam rahvasuu: kui sul pole midagi öelda, räägi hästi valjusti ja teistest üle. Sega vahele, otsi pilguga suure pealiku heakskiitu. Mingit jälge ei jää.

Nagu arvatagi, tuleb nüüd ülistuslaul paberitele-pliiatsitele. Tulebki. Mis parata, kui ollakse kontoritarvetepede. Tõsiselt, kuskil büroomaailmas lähevad noormehel silmad pahupidi ja suust tilgub koola. Tahaks, tahaks, tahaks! Augurauda! Pliiatseid! Märkmikke! Paberit! Õõh! Ääää!

Hea küll sellega, aga – kui sa tuled ilma nendeta nõu pidama, järelikult ei kavatse sa midagi üles märkida. Järelikult sind ei huvita räägitav. Või siis annad ette märku, et ega sul ühtegi mõtet tule, mis ülesmärkimist väärt. Kas või endale. Mu parimad õppejõud võisid auditooriumi teisest nurgast spurtida, et pähetulnud mõte, mis loengut üldse puudutada ei tarvitsenud, kähku üles kribada.