Vaatan hirmuga oma sahtleid ja paberikuhjasid laual. Samuti riiulis vanemaid tehnikaraamatuid, mida keegi enam iial ei loe. Pensionärina ma peaks need ära klaarima. See on jube töö, mis mul juba pikemat aega üle jõu käib. Nii mõnigi mees on oma paberite korrastamise ja üleliigsete ahju ajamisega jänni jäänud.

Sõber-töökaaslane ütles, et kui ta pensionile jääb, siis istub ta kiiktooli ja ei tee kolm kuud mitte midagi. Küsisin, aga mis ta seejärel teeb. Vastus – siis hakkan kiikuma. See pani mõtlema, et hakkaks ka pensionäriks? Aeg juba lubaks seda. Aga mida ma siis omadega peale hakkaks?

Võtame või Ivan (Jaan) Poska, kelle elulugu hiljuti teleris tutvustati. Nii mõnigi asi tuli tuttav ette. Poska tuli töölt koju ja kella kolmest neljani magas, et seejärel jälle tööd teha. Lapsed ja naised pidid tema lõunauinaku ajal kikivarvul käima. Minuga on tegelikult sama lugu. Siis oli kirjeldatud, et suure juristi Poska paberimajandus oli äärmiselt sassis ja sahtlid segaduses. Siis tuli talle abiks praktikant – värskelt juristihariduse saanud Konstantin Päts. Ta oli äärmiselt korrektne ja korda armastav noormees. Päts tegi tema paberimajanduse ja arhiivi korda. Kust mina niisuguse Pätsu võtan?

Kui hakkaks millestki lihtsamast pihta? Näiteks ajalehtede ja ajakirjade kuhjast voodi ees. See kuhi aina kasvab, aga lugeda ei jõua. Aeg-ajalt võtan sealt pataka ajakirjandust ja viin läbi vaatamata prügikasti. Aga nii ei tohiks. Sest ajakirjandus on väga informatiivne. Võtame või järgneva teate, et tuntud prominent sõitis 70 km/h kiiruspiiranguga alas sajaga ja sai kõva trahvi. No täitsa südantkosutav teade.

Või siis järgmine teave, kah kiiruse kohta. Päike kihutab maailmaruumis kiirusega 700 000 km/h. Annab ikka mõelda selle üle, et meie Maa ja muud orbiidid ju ka? Jube vägev. Aga 1,3 miljardit aastat tagasi põrkasid kaks musta auku kokku. Nad olid pöörelnud ümber üksteise kiirusega, mis oli umbes pool valguse kiirusest. Nende massid olid vastavalt 36 ja 29 meie päikese massi, aga pärast ühinemist ainult 62 päikese massi. Sest puuduv massiosa oli kiiratud läbi aegruumi kui gravitatsioonilained, mis nüüd kenasti meilegi jõudsid. Võib-olla olid mõlemad mustad augud veel seejuures palju suurema tähe sees, mis siis seejärel laiali lendas.

Kui Suur Pauk käis, siis tekkis kõigepealt plasma. Gravitatsioonilainetusele on plasma läbipaistev, aga ka maast lendavad gravitonid läbi nagu möödaminnes. Kust mujalt, kui ajakirjandusest me seda kõigepealt teada saaksime? Või singulaarsusest, mis oli pisi-pisike punkt, kust 13,8 miljardit aastat tagasi Suure Pauguga kõik peale hakkas.

Mikro- ja makromaailm

Teave, et neli viiendikku kogu universumi massist on nähtamatu tumeaine, paneb tingimata mõtlema, et kuidas seda seletada. Uurime muidugi Maalehest (nimekaim Tiit, perenimega Kändler). Saame teada, et gravitatsioon on inimese jaoks ülitähtis, kuna selle välja tõttu püsib ta maapinnal. Kuid gravitatsioon teda koos ei hoia, hoiavad elektrilised jõud. Kui sajakilone keha kogu täiega laiali paiskub, ei piisa sellest tekkinud gravilaine mõõtmiseks meie universumi suurusest mõõteriistast. Usu või ära usu!

Gravitonid liiguvad valguse kiirusega, omamata massi. Kui aatomituum kiirgab footoni, võtab see aega miljondik miljardikust sekundist. Kui aga aatomituum kiirgaks gravitoni, võtaks see aega 10 astmel 53 aastat, ehk mõõtmatult kauem, kui on eksisteerinud universum. Kas on selge?

No minul just päris selge ei ole. Kui pensionile jään, uurin välja. Kuid selles imetillukeses mikro- ja hiidsuures makromaailmas orienteerumine tundub üle jõu käivat isegi pensionipõlve lõpmatut ajaressurssi kasutades.