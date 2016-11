Kui jumal lõi maailma kuue päevaga, siis ka uude võimuliitu on koondunud sedavõrd palju jumalikku tarkust, et peaaegu sama ajaga jõuti vundamendini lahti võetud Eesti täiesti uuesti üles ehitada. Iseasi, kui palju sisaldab selline ehitis kompetentsi ja kui palju on sellesse tembitud pika opositsioonipõlve kibestumust ja kättemaksu. Iseäranis targad on sotsid, kelle jaoks pole mingi kunst järjest uusi koalitsioonilepinguid vorpida ja vajadusel neid jälle avada.

Ratas või abiratas

Kui Jüri Ratasest saab peaminister, siis kelle valitsuses? Senist asjade käiku arvestades paistavad taustalt Jevgeni Ossinovski kõrvad. Arvestada tuleb ka Ratase kogenematust. Kunagi noorukipõlves Tallinna linnapeaks olemine ei lähe arvesse, sest siis paistsid tema tagant teadagi kelle kõrvad. Ka praegu on Ratas sisuliselt Savisaare pantvang.