Kui ma mõni aasta tagasi Tai kuningriigis käisin, võtsid sealsed sigaretipakkide pildid, mis suitsetajaid koletute haiguste eest hoiatasid, esiotsa kõhedaks. Need on tõesti hirmsad visuaalid, inetute värvide ja ränkade sõnumitega vormistatud. Kuid tänavakaupmeestel oli abi varnast pakkuda: kõikvõimalike kujundustega sigaretipakkide vutlareid pakuti igal müügilaual. Nõrganärvilisemad suitsetajad tegid ostu ära, pakendasid kolepildiga sigaretipaki neutraalse disainiga vutlarisse ja probleem oligi lahendatud. Sigaretisõbra jaoks.

Nüüd, kui Eestiski katavad sigaretipakke hoiatava loomuga klantspildid, tuleb selle kampaania eestvedajaile vaid kaasa tunda. Lapsemäng! Nii leebete visuaalidega ei peleta eemale ühtegi kirglikku suitsetajat. Pikemat aega viskavad boheemidest suitsetajad suhtlusportaalides nalja, kujundades üksteise võidu ühest või teisest pildist vaimukaid koomikseid.

Veel enam: moeteadlik seltskond avastas kohe, et lõpuks ometi on käes portsigari aeg. Seltskonnas võrreldakse peene disainiga sigaretikarpe ja võidumeheks osutub tavaliselt see, kel võtta vanatädi või vanaonu hõbeportsigar esimese vabariigi ajast. Teisalt pakuvad kaupmehed uuema ajagi portsigare sellises koguses, et võtab silme eest kirjuks. Enesele teadmata on suitsetamise vastu võitlejad käivitanud uue moesuuna – peente portsigaride aja. Iseasi, kas see oli kampaania mõte.