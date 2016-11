Kas Eestis on toimumas vasakpööre ja Stenbocki majas võtab kohad sisse Kremli-meelne valitsus? Kuna nendes küsimustes pole Eestiski ühtset seisukohta, saati siis välismaal meie siseasjadest peensusteni aru saadakse. Mida kaugemalt vaadata, seda lihtsustatumalt lähenetakse. Fakt on see, et uuel peaministriparteil on olemas leping Ühtse Venemaaga ning selle lõpetamisega pole Keskerakond kiirustanud.

Eemalt Eesti asju jälgija vaevalt et süveneb sellesse, et toda lepingut on Keskerakonnal vaja vene valija enda küljes hoidmiseks. Samuti ei huvita eemaltjälgijat väide, et leping olevat külmutatud, sest leping on leping. Pealegi – kas Keskerakonnal on ette näidata dokument külmutamise kohta? Selles peaks ju olema sätestatud seegi, millistel tingimustel leping vajadusel üles sulatatakse. Nii võimegi osutuda lääneriikide jaoks ühes reas olevaks koos Moldova ja Bulgaariaga, kuigi ise võime olla endast sootuks teisel arvamusel.

Ei saa ka väita, et see poleks teema, kui uus võimuliit on juba pidanud rahustama siin resideerivaid saadikuid ning kaitseministergi on lombi taha asju selgitama lähetatud. Vasakpöörde juttudele on hagu juurde kütnud – kui mitte lumepalli veerema lükanud - ametist lahkuv peaministripartei mitmete oma prominentide suu läbi. Muidugi võinuks nad oma suud koomal hoida, kuid vaevalt see pannud lääneriike siin toimuvat kuidagi teistmoodi nägema, kui võimule saab partei, kes toetub vene valijate häältele, kelle liider vooris Moskva vahet, kes hoiab kümne küünega kinni lepingust Venemaa võimuparteiga ning kelle esindaja europarlamendis esineb omapäraste seisukohtadega.

Nii on läänel eelhäälestus juba olemas ja uuel võimuliidul seisab ees selle murdmise raske töö. Iseasi, kas nad tahavadki seda muljet murda, kui Keskerakonna võimulejäämine sõltub otseselt vene valija toetusest.