Eesti välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektori (asekantsleri ülesannetes) Paul Teesalu juhitud delegatsioon kohtus täna Moskvas Vene välisministeeriumi Euroopa koostöö osakonna direktor Andrei Kelini ja teise Euroopa osakonna direktori Igor Neveroviga.

Kõne all olid kahepoolsed suhted ning Venemaa suhted nii Euroopa Liidu kui NATOga, tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides ning regionaalsed julgeolekuküsimused.

Kahepoolsete suhete osas märkisid mõlemad pooled, et mitmetes valdkondades on toimiv koostöö, nagu näiteks kultuuri alal, piiriüleses koostöös ning inimestevaheliste kontaktide tugevnemisel. Samas rõhutas Eesti välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor, et Venemaa ja Lääne vaheliste suhete tänast madalseisu on võimalik ületada ainult Venemaa-Ukraina konflikti lahendamise kaudu, mis on seatud peamiseks tingimuseks koostöösuhete taastamisele nii Euroopa Liidu kui NATOga.