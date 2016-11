"Palun ärge minge minu väga armsate ja kallite inimeste kallale," on Anu Saagimi sõnum avalikkusele tänases "Nädalalõpp Kanal 2ga" saates.

Vaheldumisi tõsistel ja naljakatel teemadel kulgev vestlus annab selgust, mis nii kanget naist nagu Anu Saagim südamest solvab ja mida ta ise kunagi ei teeks.

Kui kunagi teatas Anu Saagim, et Teet Margna on üks kolmest saatejuhist, kelle saatesse ta pole nõus kunagi minema, siis tänases saates istub ta ometi Teet Margna ja Kristjan Jõekalda vastas diivanil. Miks nõustus ta lõpuks nädalalõpu saatesse tulema ja mida arvab tänastest Eesti kuulsustest? Intervjuu käigus meenutab Saagim oma varasemaid tööaastaid aga ka tänaseid meediakogemusi, millega ta on kokku puutunud nii ajakirjaniku kui avaliku elu tegelasena. Julgete väljaütlemiste poolest tuntud naine tunnistab, et kunagi oli tal vaenlasi palju rohkem.