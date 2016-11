Sperma kasutamine on muutunud veelgi mitmekülgsemaks, kui oleksime osanud arvata.

Võib-olla olete juba kuulnud, et sperma on valgurikas supertoit, mida on võimalik pehmema naha nimel ka näole kanda, vahendab Cosmopolitan.

Pealse siidisema näonaha on teadlased nüüdseks avastanud, et sperma tarbimine võib pikendada ka eluiga. Nimelt sisaldab sperma keemilist ainet spermidiin, mis pikendasid katses hiirte eluiga, kaitsesid vanusega seotud südamelihase paksenemise eest ning aitasid kaasa südamele verepumpamises.

Siiski palume tähelepanu, et antud katse viidi läbi hiirtega ning et sperma inimese eluiga mõjutaks, siis vajame seda kindlapeale ka väga suurtes kogustes. Seega soovitame siiski esmalt eelistada supertoitudest juurvilju, liha ja kala.