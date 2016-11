Maksuameti andmeil on tänavu 10 kuu jooksul makstud 618 827 inimesele kokku töötasu ligi viis ja pool miljardit eurot. Kõige rohkem on inimesi, kes teenivad kuus 400–449 eurot. Kõige rohkem, 20 000 eurot, on makstud 13 inimesele. Ja kõigest 49 eurot on palka saanud 29 000 inimest.

