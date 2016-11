Uue koalitsiooni kava kohaselt hakkab alates 1200 eurost tulumaksuvaba miinimum 500 eurot vähenema. 1758 eurot on piir, kus tulumaksuvaba miinimum on uue süsteemi puhul 170 eurot ehk tänane määr. See on brutopalk, kust sissetulek hakkab võrreldes tänasega vähenema. 2100 euro juures läheb tulumaksuvaba miinimum nulli ja töötaja kaotab 34 eurot kuus.

Mitte mingil juhul ei lange tulumaksu alla kogu keskmine palk ning kedagi ei kuulutata kulakuteks.