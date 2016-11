Ott Lepland andis oktoobris koos bändiga kaks imeilusat kontserti, mille salvestustest pandi kokku 13-looline kontsertalbum “Maailm mu ees”. Eile esitles Lepland oma uut akustilist plaati džässiklubis Clazz.

"Meil on see mõte juba päris mitu head aastat peas mõlkunud, kuid alati tuli midagi vahele. Osa lugusid, mis plaadil nüüd uues kuues on, olid valmis juba mitu aastat tagasi," ütles Lepland plaadiesitlusel.

(Stanislav Moshkov)

Täna, 18. novembril saavad Leplandi uue plaadi lugusid kuulata tartlased, kuna teine esitluskontsert toimub Athena keskuses.

