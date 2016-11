Neljapäeva õhtul kogunesid Anne Veski, Reet Linna ja Olavi Pihlamägi Eesti Muusika Kuulsuste Koja korraldataval kohtumisõhtul "Valguses ja varjus", kus lisaks meenutustele ja mälestustele pakuti külastajatele ka killukest oma loomingust.



Eesti Muusika Kuulsuste Koja korraldatav kohtumisõhtute sari toob publikuni Eesti levimuusika legendaarsemad tegelased. Fookuses on inimesed, kelle tegevus on kõige rohkem mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

(Teet Malsroos)

Paljud Eesti muusikud teavad, mis tähendab olla prožektorisäras. Paljud on Eesti muusikasse panustanud lava tagant. Ja on ka neid, kes on mõlema poolega tuttavad.

Just neist ja paljudest teistest teemadest novembrikuu kohtumisõhtul Anne Veski, Reet Linna ja Olavi Pihlamägi rääkisidki. Need kolm erineva taustaga inimest on omavahel rohkem seotud, kui enamik aimata võiks. Eesti rock- ja popmuusika tormistel arenguaastatel alates 1970. aastate keskelt on see kolmik oma tegevusega mõjutanud oluliselt Eesti levimuusika käekäiku. Õhtujuht Sten Teppani vahendusel räägiti valgusest ja varjust, kuulsusest ja raskest tööst, edust ja tagasilöökidest.