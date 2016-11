Valitsused on pimeduses kobav seltskond ja tulemuseks on totaalne nurjumine – vähemalt nii on see siiani olnud – väljasuremine, väljarändamine, heaolu eksport ja perverssuste, lauslolluse ning orjuse import. Detailidel pole põhjust peatuda. Me kõik oleme eelmiste valitsuste hirmutegude ja seatempude all kannatanud. Kõik märgid viitavad sellele, et niinimetatud poliitikud kannatavad kurjuse ja nürimeelsuse all. Utah, ESM, multikultuur, Rail Baltic etc etc.

Seoses sellega, et meile tuntud ja väärastunud erakondadest üritatakse tekitada järjekordset valituselaadset toodet tuleb tahtmine sülitada. Kuid emotsioonid ei vii elu edasi, mul on lisaks rusikale taskupõhjas ka positiivne programm.

Usaldada sotse? Kohutav seltskond, mida juhib oma isa poeg, kelle poliitika võib kokku võtta kui sooneutraalse venestamise. Isamaliitlasi-resrenegaate? See on jõuk, kes on oma vaated ammuilma homoklubi kuukaardi vastu vahetanud. Kesikud? Nalja teete või? Mida head on oodata Oudeki Loone ja Yana Toomi vääramatust liidust? Uutmise tuuled, võite te vastu väita. Uutmine on fakt, aga ärge unustage, et üldjuhul lõpeb uutmine totaalse hävinguga (vt Reformierakonna allakäiku). Olen ühe uutmine üle elanud. Aitab.

Usaldada ei ole riigikogu parteidest kedagi peale uustulnukate, kellest vabalimukad näitavad eeskujulikku selgrootust, põhimõttelagedust ja degenereerumise märke. Küllaltki tõenäoliselt jäetakse valitsusest uued näod kõrvale, sest neid pole vaja ning vanad masuurikad ja kaagid ei saa neid usaldada. Nii nagu meie ei saa usaldada rõvetsevaid sotse, jäänukisamaalasi ja kesikuid.

Ahvikarjal pole ideid

Ahvikarjal pole ideid, sest ahvikari ei vaja ideid. Kunagi nägin üht dokfilmi Jaapani ahvikarjast, oli külm, puhus vinge tuul, sadas lund. Ahvikari oli seadnud ennast sisse kuumaveetiigi kaldal ja külmetas. Isasemad ja vägivaldsemad ahvid liguneid tuima näoga kuumas vees, tiigis oli ruumi küll, aga lihtahvid, raugad ja lapsed lõdisesid lumetuisus. Milleks sulle ideed, kui sul on rusikad, et soe vesi pööblist puhas hoida. Eks ole see pilt meile tuttav ka ümbritsevast demokraatlikust tegelikkusest.

Kõik mida ideede pähe välja pakutakse on kas välisriikide anaalne surve, korruptantide kasumiprojekt või kinnismõtteliste maailmaparandajate järjekordsed hirmuteod. Utah, ESM, multikultuur, Rail Baltic etc etc. Kui meil on ideid, miks me siis nii vaesed ja lollid oleme. Miks me näosaadet vaatame ja palgavesuses roigume? Miks me välja sureme ja laiali jookseme? Inimesed kardavad neid teie ideid ja ei julge lapsi sünnitada. Nii see käib.

Positiivne programm

Faktid näitavad, et meie valitsused ja neid moodustavad olendid ei suuda teha mõistlikke otsuseid ja totruse tagajärjed on katastroofilised. Uute lolluste tegemine vanade asemel on küll pidevalt rakendatav praktika, kui see ainult süvendab kaost ja dementsust. Mida siis teha, meil on tegu grupi vastutusvõimetute ja psühhopaatiliste tegelastega. Mis nendega nüüd siis peale hakata? Muid valida ei õnnestu, tuleb kuidagi olla.

Mõistus ütleb, et kui sa ei oska klaverit mängida, siis ära mängi. See on kõigile parem, muusika puudumine ei ole midagi hullu, väljakannatamatu on aga see, kui küündimatu isik midagi klimberdada üritab. Öösel ja päeval, 24/7/365. Kui te seal valitsuses ei oska midagi teha, siis ärge tehke.

Esimene idee – ära tee, raibe, midagi. Nii ei lähe asjad hullemaks. Ära tee mitte midagi, kuuled! Iga samm kuristiku poole, mis jäetakse astumata on pääsemine. See on miinimumprogramm, keegi ei tee valitsuses midagi, ei otsusta midagi, ei kirjuta kuskile alla, ei luba kellelegi midagi ja kindlasti ei hakka levitama uusi niinimetatud ideid ega käivitama uusi suuri projekte. Utah, ESM, multikultuur, Rail Baltic etc etc.

Kui me suudame hoida valitsuse koomas, on selge, et vähemalt halvemaks ei lähe enam midagi. Kuid sellest muidugi ei piisa, samm sammult tuleb kõik eelmiste valitsuste otsused tühistada. Utah, ESM, multikultuur, Rail Baltic etc etc. Tehtud kahju enam heaks ei tee aga bensiini loopimine põlevasse majja tuleb lõpetada.

Aga kuidas siis lõpetada?

Kuidas? Väga lihtsalt. Tehti soolise võrdõiguslikkuse kontor, nüüd pannakse kinni. Uks lukku, elekter välja, arved tühjaks. Lihtne. Anti allkiri mingile orjalepingule. Nüüd võetakse tagasi. Ei pea midagi põhjendama ega seletama. Peremees omal maal ei seleta ega põhjenda. Pole kedagi, kellele peaks aru andma. Anti presidendile ja tema naistele raha, enam ei anna. Hagi selga, kui midagi kobiseb ja kogu moos.

Mis ÜRO, IMF ja ESM? Neile kontoritele võib saata meili – käige pe…e! Kui ei oska meili saata, võin aidata, mõõduka tasu eest. Võin soovitada meilisaatmise spetsialisti. Tõstsime aktsiisi ja saime vastu mune. Nüüd langetame ja kõik on korras. Uue valitsuselaadse toote totter idee tõsta veini ja lahja alkoholi aktsiisi on kuritegelik, kultuurivaenulik ja võhiklik. Tüüpiline näide niinimetatud valitsusringkondade ideedest. Vähe on veel aktsiisiraha Lätimaale voolanud, ikka ei ole küllalt. Heaolu eksport peab jätkuma. Ahvikari.

Lõpetada, kordan, lõpetada pull. Midagi ei ole vaja teha, midagi ei ole vaja mõelda, see jama tuleb lihtsalt lõpetada. Utah, ESM, multikultuur, Rail Baltic etc etc. EU muidugi ka. Te saate ikka aru mida ma mõtlen? Jou, tondid, kas te saate aru? See tuleb lõpetada. Väljasuremine, väljarändamine, palgavaesus ja näosaate vaatamine. Lihtsalt lõpetada. Uks kinni, elekter välja, arved tühjaks – ja lõpetatud.

Rohkem loogikat, rohkem vaikust

Kui meil on toas klaver, siis ei tähenda see seda, et peab hakkama helireostust tootma. See pole loogiline. Kui meil on klaver ja keegi ei oska mängida, siis keegi ei mängi. Nii on loogiline. Nii on parem. Kui keegi, kes mängida ei oska ja ise sellest aru ei saa ikkagi mängib, siis tuleb talle teha märkus.