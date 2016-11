Vabaerakonna kinnitusel hääletab selle saadikurühm Jüri Ratase riigikogus peaministriks kinnitamise vastu, sest vaatamata sõnadele pole Vabaerakonna programmiliste põhimõtetega kuigivõrd arvestatud. Kassi-hiire mäng Vabaerakonna kaasamisega näitab kogu kolmiku ja Jüri Ratase kui võimaliku peaministrikandidaadi otsustusvõimetust.

„Rõhutame, et Eesti poliitika avatumaks ja läbipaistvamaks muutmiseks mõeldud demokraatiapakett loodavat valitsust ei huvita ning sotsiaalmaksu lagi ja selle põranda tühistamine ei ole päevakorras,“ ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

„Vabaerakonna juhatus on 10. novembril otsustanud, et oleme valmis koostööd tegema ja valitsusvastutust kandma, meil on selle pädevusi ja kogemusi. Kolme erakonna esimehed lükkasid pidevalt kohtumisi edasi, vahest ütlesid, et on koostöös meiega huvitatud. Seejärel andsid signaale, et meie demokraatia tugevdamise ideed on laual,“ ütles ta.