Olete end kaaslasega üles löönud, et teha üks romantiline foto, kui siis juhtub midagi ootamatut... Albumisse saab foto küll tehtud, aga hoopis teistsugune...

Elaina Vecchio tahtis kallimaga purskkaevu eest teha ühe meeldejääva foto, kuid õnnetuseks vajusid nad kahekesi vette, vahendab Metro.

Õnneks jäi kõik videole, mistõttu saab Elaina koos kallim Ninoga meenutada, kuidas suures õhinas pildistamisest - nad läbimärjaks said.

when taking pictures with your bae goes wrong 😂😭😂 pic.twitter.com/k8ePevKtK3