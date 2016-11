Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel leidis, et loodava koalitsiooni tulumaksureform on sisuliselt astmelise tulumaksu kehtestamine, avaldas ERRi uudisportaal.

"Eks ta ikka on, jah (astmeline tulumaks - toim.), tagaukse kaudu tulumaksureform," vastas Kattel "Aktuaalses kaameras" küsimusele, kas uue koalitsiooni tutvustatud tulumaksureform on sisuliselt astmelise tulumaksu kehtestamine. "Tulumaksumäär jääb ju kõigile samaks, lihtsalt tulumaksuvaba miinimumi astmed on seal olemas. Seal on kolm astet," ütles Kattel.

Ehkki Kattel ei julgenud nimetada maksumuudatusi vaesust vähendavaks lahenduseks, rõhutas ta, et nimestel, kes teenivad kuni keskmist palka, maksukoormus siiski väheneb, neile jääb kätte täiendavalt üle 60 euro kuus.