Peäske sõnul oli tänavu osalejaid varasemast küll vähem, aga see-eest tase oli kõrgem.

(Kristjan Sulõnd)

Noopi sõnul on võistluse eesmärk viia edasi Eesti õllekultuuri nii baarides-pubides kui ka kodus. “Kui mõned ajad tagasi soovitati restoranides toidu kõrvale eranditult veine, siis juba mõnda aega võime näha seal ka väga erinevaid õllesid – see näitab teenindajate häid teadmisi õllest,“ usub Noop, et selles on "süüdi“ ka Eesti Parima Õllesommeljee valimised.