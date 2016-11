"Pärast haldusreformi peavad kõik omavalitsused hakkama mõtlema ka selle peale, kuidas uues olukorras pakkuda avalikke teenuseid. Tulevikus tehakse seda koostöös vabakonnaga. Täna toimub see peamiselt spordi- ja kultuurivaldkonnas, aga kui me suudame ka teistes valdkondades selle muudatuse teha, siis see võiks olla järgmine Eesti edulugu,“ ütles riigipea.

Ainult nii on tema hinnangul võimalik saavutada, et tulevikus saavad inimesed just neile vajalikke teenuseid siis, kui neil seda vaja on, mitte aga neid teenuseid, mida riigil parasjagu pakkuda on.

(Vabariigi Presidendi Kantselei)

Põltsamaal külastas riigipea noorte- ja elukestva õppe keskust, kus kohtus noorte katusorganisatsioonide esindajatega.

Lisaks tutvus ta Põltsamaa vallas TK-Team AS tegevusega.