Nobeli kirjandusauhinna laureaadiks kuulutatud Bob Dylan andis Rootsi Akadeemiale teada, et ei osale Stockholmis detsembrikuus auhinnatseremoonial. Sõnakehva lavaimago poolest tuntud 75aastasel USA muusikul on teisi kohustusi.

Ehkki Bob Dylan kuulutati 13. oktoobril oma laulusõnade ja luule eest Nobeli kirjandusauhinna laureaadiks, on ta tõrkunud avalikult selle au eest tänu avaldamast, kirjutab The Guardian.

VASTUST TEAB VAID TUUL: Värske kirjandusnobelist Bob Dylan teatas, et ta ei saa Stockholmis peetavale auhinna­tseremooniale sõita. Ta ei täpsustanud, mis kohustused teda takistavad. (AFP / Scanpix)

Rootsi Akadeemia alaline sekretär Sara Danius rääkis mõni päev pärast laureaadi nime teatavaks tegemist, et auhinnakomiteel pole õnnestunud Dylaniga ühendust saada. Üks Nobeli komitee liige nimetas Ameerika folgilegendi tema vaikimise pärast ülbeks.

Dylani kodulehele ilmus viis päeva pärast võitu põgus märge, et tegu on nobelistiga, kuid järgmisel päeval oli see kadunud. Oletati, et artist ei pruugigi auhinna üleandmisele ilmuda.