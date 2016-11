Psühhiaatrid uurivad haiglas näitleja Charlie Sheeni eksnaise Brooke Muelleri vaimset seisundit, kuna ta leiti Salt Lake Citys paljajalu tänaval uitamas, pilk hägune.

39aastase kaunitari läheduses olid tema ja Sheeni seitsmeaastased kaksikpojad. Brooke’i ema helistas politseisse, kui ta tütrega ühendust ei saanud ning laste pärast muretsema hakkas. Utah’ võimude sõnul on poistega kõik korras, kuid nende ema pandi haiglasse.

Brooke on aastaid maadelnud uimastisõltuvusega. 2013. aastal määras kohus poisid ametlikult tema venna Scott Muelleri hoole alla, kuid järgmise aasta detsembris sai ema hooldusõiguse tagasi.

Vahepeal olid kaksikpojad Sheeni varasema abikaasa Denise Richardsi hoole all. Narkolembuse poolest on tuntud ka 51aastane Sheen, kes aasta tagasi tunnistas, et on nakatunud HI-viirusesse.