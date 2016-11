Liisa Oviir, ettevõtlusminister, SDE: Nõukogu otsus juhatuse esimees ametist vabastada on väga tark otsus. Organisatsiooni maine on selgelt kaalul ja selle eest vastutab juhatus. PM Hanno Tomberg, EASi juhatuse tagasi kutsutud esimees: Minu tagasikutsumise puhul on tegutsetud sama tormakalt, nagu on varem EASi juhatusele liigset kiirustamist ette heidetud. PM Taavi Rõivas, peaminister, Reformierakond: Toomas Hendrik Ilves ei vääri seda mainekahju, mis talle selle teemaga on tehtud. Selge on see, et Hanno Tombergi vallandamine seda mainekahju, mis on presidendile tehtud, olematuks ei tee. Valitsus.ee

Erki Mölder, EASi nõukogu esimees: Meedia põhjal võib olla jäänud mulje, et nõukogu kutsus juhatuse tagasi Ermamaa kaasuse tõttu. Võin teile kinnitada, et see kaasus oli pigem katalüsaatoriks. Delfi

Artur Talvik, riigikogu liige, Vabaerakond: Kui Tombergi eemaldamise ettekäändeks on Ermamaa, siis on see selgelt ülepaisutatud otsus. Ermamaa vastutust tema kraesse lükata oleks väga suur viga. Delfi Anne Sulling, riigikogu liige, Reformierakond: Mul on EASist tõeliselt kahju! EAS on saanud viimased kaks aastat nautida töörahu ja Hanno Tomberg on oma tööd teinud erakordse pühendumusega ja saanud selles väga-väga raskes ametis pigem hästi hakkama. Facebook