Suur eestiteemaline telemäng, milles on palju vaimukaid küsimusi, rohkelt armastatud kodumaist muusikat ja muid põnevaid katsumusi. Seekord on vastamisi Norman Salumäe, Erkki Sarapuu ja Liisa Pakosta, Hannes Võrno võistkonnas ning Rauno Rikberg, Merlyn Uusküla ja Kaili Närep, Peeter Oja võistkonnas. Saatejuht Eda-Ines Etti.

“Nädalalõpp Kanal 2ga” (Kanal 2, kl 21:30)

Sel reedel istuvad diivanile rokkar Tanel Padar, seltskonnatäht Anu Saagim, mustkunstnik Meelis Kubo ning kirjanik Epp Petrone. Saates palju nalja, põnevaid lugusid ja mõnusat muusikat.

Õhtustes filmivööndis pakutakse vaatamiseks komöödiaid.

"Kohtinguvahetus" (TV3, kl 23:00) räägib Michaelist ja Mattyst, kes on parimad sõbrad, kes tõotavad enne keskkooli lõpuballi süütuse kaotada. Kui selgub, et Matty on omasooihar, muutub noormeeste ülesanne veelgi keerulisemaks.

“Beverly Hillsi ninja” (Kanal 2, 23:30) on komöödia metsikult ülekaalulisest ja uskumatult saamatust ninja´st, kes pöörab Beverly Hills´is elu pea peale. Jaapani ninjade seas kasvanud Haru (Chris Farley) on vennaskonna ”must lammas”, kellel alati kõik nihu läheb. Paraku juhtub kaunitar Sally (Nicollette Sheridan) just temalt abi paluma. Haru reisibki Ameerikasse, kus teda ootavad ees kirjeldamatud seiklused ja sekeldused.

Laupäev

Seekordseks multikaõhtu filmiks on "Härra Peabody ja Sherman" (TV3, kl 19:30).

Härra Peabody on ärigeenius, leiutaja, teadlane, Nobeli preemia laureaat, toidugurmaan, kahekordne olümpiamedalist, lugupeetud arvamusliider, kes juhtumisi on ka...koer. Üht oma suurimat leiutist peab aga härra Peabody kogu ülejäänud maailma eest salajas hoidma. Selleks leiutiseks on masin nimega WABAC, mille abil tema ja ta inimlapsest adopteeritud poeg Sherman rändavad tihtilugu ajas tagasi, et kogeda vahetult ajaloo pöördelisi sündmusi ning kasutada võimalust suhelda kuulsate inimestega, kes on maailma kujunemisloos mänginud tähtsat rolli. Kui aga Sherman ühel mitte just kõige ilusamal päeval ajarändamise kirjutamata reegleid rikub, peavad meie kaks ebatõenäolist kangelast tegema kõik endast oleneva, et meie planeedi ajalugu püsiks muutumatuna. Vastasel juhul ei seisa nad silmitsi lihtsalt kihvakeeratud minevikuga, vaid ohtu satub ka kogu maailma tulevik... Algab võidujooks ajaga, mille muudab keeruliseks seegi asjaolu, et ajarännakutesse on kistud kaasa ka Shermani klassiõde Penny, kellega poisil just kõige parem läbisaamine ei ole.

Ei saa laupäev üle ega ümber "Õnne 13" sarjast (ETV, kl 20:30). Seekordses osas läheb Mare auto Tallinna-Morna maanteel katki ja Margna päästab ta tee äärest nagu tõeline džentelmen. Priit loodab, et Allan oskab teda südameasjades aidata. Intsust on isaks saades uus mees saanud, nii et Riks ja Annemai ainult imestavad. Henry püüab Roccoga rääkida jutte, millest Evelin midagi teada ei tohi.(ERR)

Ka ETV2 ekraanil on põnev dokumentaalfilm "Meedik" (ETV2, kl 20:45), mis räägib arhitektuuritudeng Roometist, kes suunatakse Kaitseväes aega teenides meditsiiniväljaõppele, kus koolitatakse reservarmee üksuste tarvis parameedikuid. Järgneb mitu kuud kestev väljaõpe, mille käigus seguneb ajateenistuses tavapärane mänguline väljaõpe reaalse tööga Tallinna kiirabis. Kogu senise elu ainult õppinud noor mees satub olukordadesse, mida ta ei osanud uneski näha. Audiovisuaalne rännak läbi uut põlvkonda defineeriva eluetapi. Vaba hinge aheldav rutiin, kitsus ja pidevalt samad näod. Kuidas käituda, kui avastad end mitte enam õppimas, vaid tegelemas elu ja surmaga?

Filmiriiulilt pakutakse vaatamiseks romantilisi komöödiaid.

"Ostuhullu pihtimused" (TV3, kl 22:20) räägib Rebecca Bloomwoodist (Isla Fisher), kes on lõbujanuline New Yorgi glamuurne elanik, kes on väga osav shoppamises, võib-olla isegi liiga osav. Ta unistab töökohast oma lemmik moeajakirjas, kuid tal ei õnnestu kuidagi jalga ukse vahele saada. Kuid veidral kombel õnnestub tal saada sama kompanii finants-ajakirja nõuande kolumnistiks, mis saab väga populaarseks. Tema unistused hakkavad täituma, kuid samas peab ta jagu saama oma ostuhullusest, mis ähvardab nii tema elu, kui ka karjääri.

"Muusika ja sõnad" (Kanal 2, kl 23:30) räägib läbipõlenud popstaairist Alexist (Hugh Grant), kes saab võimaluse taas tippu tõusta kui edetabeleid valitsev diiva palub tal endale loo kirjutada. Kuna Alex pole juba aastaid midagi kirjutanud, otsib ta abi Sophielt (Drew Barrymore), kellel on annet lausa üleliia. Esialgu vastupuiklev neiu siiski murdub ja algab kahe geeniuse tormiline koostöö, et teha midagi erakordset!

Pühapäev

Pühapäeval kosutavad telekanaleid vaatajaid enne töönädala algust komöödiasaadetega.

Kanal 2 eetris on "Eesti otsib superheeringat" (kl 19:30) ja "Ameerika talent" (Kl 21:30).

TV3 eetris on muidugi "Su nägu kõlab tuttavalt" (kl 19:30), kus seekord selguvad finalistid! Külaliskohtunikuks on Mart Juur.