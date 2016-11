"Põhiline eesmärk on see, et maksureformiga kõnetame 86% Eesti tööealisest elanikkonnast, seda on üle 500 000 Eesti inimese, kes käivad igapäevaselt tööl," ütles Ratas.

Ettevõtlusmaksud:

Sotsiaalmaksu määra säilitamine 33%-le

Diisliaktsiisitõusu ärajätmine 2018

Majutusasutuste käibemaksutõusu ärajätmine

Ettevõtete tulumaksukoormuse vähendamine stabiilsete dividendimaksete korral 20% pealt 14%

Pangalõivu kehtestamine

Kasumi maksuvaba väljaviimise piiramine Eestist

Firmaautode erisoodustussüsteemi lihtsustamine

Tsahkna hinnangul leevendab maksuvabastuse reform ettevõtjatele palgakoormust. "See on üks tõsisemaid probleeme, et palgatõususurve on väga suur ja see on võtnud ettevõtjatelt võimaluse investeerida. Loome investeeringute programmi mahus 315 miljonit eurot kolme aasta jooksul. Investeeringud lähevad infrastruktuuri, elamumajandusse ja kaitseinvesteeringutesse," rääkis ta.

"Plaanime ka maksuerisusi, sisuliselt on tegu sotsiaalmaksu reformiga, et teatud sektorites, kus on loodud kõrgema palgaga töökohti, viia ellu meetmeid, et alandada sotsiaalmaksu koormust. Plaanis on ka riigi äriühingute juhtimise reform, et see oleks läbipaistev, samuti võõrandame konkreetsete ettevõtete vähemusosaluse," jätkas Tsahkna.

Tervisekäitumist mõjutavad maksud:

Suhkrujookide maks

Veini ja siidri ning õlle aktsiisitõus

Lisaks:

Eluasemelaenu intresside tulumaksuvabastuse piirmäära muutmine

Hoiuseintressi maksuvabastuse kaotamine

Gaasiaktsiisi tõus

Mootorsõidukite registreerimistasu

Trahvimäärad sõltuvaks sissetulekutest ehk "õiglased trahvid“

Sisse viiakse näiteks suhkrujookide maks, mida Ossinovski nimetas "limonaadimaksuks." Ka veini, siidri ja õlle aktsiis on tõusuteel.

"Astume edasi sammu ka Eesti inimeste tervemaks muutmisel: viime sisse suhkrujookide maksu, mis maksustab lisatud suhkruga jooke, ning kiirendame veini, siidri ja õlle aktsiisitõusu," rääkis Ossinovski.

"Lisaks on mõned väiksemad muudatused: vähendame eluasemelaenu intresside tulumaksuvabastuse piirmäära, st väiksema mahuga laenude intressivabastus säilib, suurema mahuga eluasemelaenudelt maksuvabastus väheneb. Vaatame üle ka hoiuseintresside maksuvabastuse," jätkas ta.

Ka viib uus koalitsioon sisse uute mootorsõidukite registreerimise tasu. Täpsemalt on tegu esmaregistreerimisel võetava tasuga, mis oleneb mootori võimsusest.

"Samuti reformime väärteomenetluse süsteemi, misjärel osa trahve hakkab sõltuma sissetulekust," lubas Ossinovski.

Heaolu kasv ja ebavõrdsuse vähendamine

Õpetajate palgatõus kuni 120% keskmisest palgast

Tugispetsialistidele vajalikud palgavahendid

Kultuuritöötajate palgatõus

Rohkem kogukonna politseid

Kiirreageerimisvõimekuse suurendamine PPA-s

Lasteaiaõpetajate palgatõus

Täiendavad vahendid vabatahtlikele päästjatele

Aastaks 2019. tõuseb õpetajate palk 120% keskmisest palgast ehk 1600 euroni kuus. "Üldhariduskoolide tugispetsialistide lisarahastamiseks saavad omavalitsused lisatoetust, loome riikliku süsteemi, mille järgi riik motiveerib tõstma lasteaiaõpetajate palka, oleme kokku leppinud selles, et suurendame doktoranditoetust. Haridus on üks prioriteete," sõnas Ossinovski.

Lisaks tõusevad ka kultuuritöötajate palgad. "Oleme kokku leppinud ka kultuuritöötajate täiendavas palgatõusus, otsustanud arendada kogukonnapolitseid, suunata lisaressurssi kiirreageerimisvõimekuse tõstmisse PPAs."

"Muudame vanemahüvitise paindlikumaks. Loome senisest soodsama ravimihüvitise neile, kes vajavad rohkem retseptiravimeid, taastame kohaliku omavalitsuse kaudu matusetoetuse, asume vaktsineerima Eesti tüdrukuid emakakaelavähi vastu, laiendame eesti keele õpetamist, rahastame täiendavalt ujumise algõpet, oleme valmis arutama erakoolide täiendavat toetamist," rääkis Ossinovski.