Bollywoodi näitlejatar ja modell Mallika Sherawat langes oma Pariisi kortermaja ees jõhkra kallaletungi ohvriks.

Kolm meest, kõigil rätik näo ees, pihustasid 40aastase staari ja tema meessõbra pihta pisargaasi, peksid nad sõnagi lausumata läbi ning seejärel põgenesid. Alles oktoobri algul oli Prantsusmaa pealinnas relva ähvardusel paljaks röövitud tõsieluseriaali täht Kim Kardashian.

Ajalehe Telegraph teatel uurib politsei versiooni, et tegu oli röövikatsega.

Sherawat on tuntud Indias kui staar, kes on kirglikult sõna võtnud sealse naistevastase vägivalla vastu. Näitlejannat, kel on kodu ka Los Angeleses, kahtlustati mõned aastad tagasi Antonio Banderase ja Melanie Griffithi abielu purustamises. Ta on kinnitanud, et neil juttudel pole vähimatki alust.