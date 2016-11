Ma olen kaitseväes tegutsenud nii ajateenija, reservväelase kui ka ajakirjanikuna ning tunnen, et riigikaitseseaduse muudatus kutsealuseid kõigest ööpäevase etteteatamisega õppustele kutsuda on väga praktiline ning vajalik. Asi pole selles, et kaitseväes nähtule ja kogetule oleks midagi ette heita. Pigem on südames vajaka veendumusest, et tegeliku relvakonflikti korral oleks meil piisavalt mobiilsust ning teovõimet, et agressori rünnakule kohe reageerida ja kodumaa trikoloori lehvimas hoida.

Relva laskevalmidust ei saa hinnata vaatluse põhjal. Seda tuleb praktikas kontrollida. Kuna reservarmee väärtus on paljude jaoks olnud juba aastaid kaheldavas seisus, siis esimene uuelaadne õppus tõestaks kõigile riigikaitse tegelikku võimekust või selle puudumist.

Alusetu on aga tavainimese meelehärm selle pärast, et päevapealt tuleb oma mugavustsoonist välja roomata. Sõda ei ole soojamaareis, mida pikalt ette planeerida ja rahulikult valmistuda – see on vikatimehe pidupäev ja tavainimese must päev, mis ei saagi kuidagi mugav olla.