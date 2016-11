Kui koalitsiooniläbirääkimiste pidajad käega katsutava tulemuseni jõuavad, on viimaks võimalik hinnata, mida pakub Reformierakonna ikkest vabanenud IRLi ja sotside ning Keskerakonna liit peenhäälestamise asemele. Uus valitsus tahab eelmisest populaarsuse võitmiseks ja skeptikute kiuste olla tunduvalt heldem: jagades raha nii madalapalgalistele, õpetajatele, põllumeestele, välisteenistusele kui ka julgeolekule. Paraku pole raha lihtsalt igale poole kulbiga juurde andmine sedasorti idee, mida ükski erakond just enda omaks pidada saaks, ja raha, mida jagada, tuleb alles leida.

Kui masust väljarabelemiseks tõsteti käibemaksu väga lühikese tähtaja jooksul, siis millises kriisis oleme praegu, mis õigustaks kavandatavat maksudega rabelemist? Kuna võimuvahetus toimub sügisel, siis see tähendab, et riigieelarve on peaaegu valmis. Ka uut tulumaksusüsteemi on enne ülejärgmist aastat arvatavasti keeruline juurutada. Õiguskantslergi on meelde tuletanud, et ka ettevõtjail peab maksumuudatustega harjumiseks jääma mõistlik aeg – ei ole hea toon uuel aastal jõustuma pidanud sotsiaalmaksu langetamist mõnenädalase etteteatamisega tühistada.

Küll aga lõhnab astmelise tulumaksu kava proletariaadi diktatuuri kehtestamise järele, kui tõepoolest kuni 500eurose brutopalga saajad tulumaksu ei maksaks, kuid üle 1200 euro teenijatel poleks tulumaksuvaba miinimumi enam üldse ning tulumaksu alla langeks kogu palk! Statistikaameti viimatistel andmetel oli keskmine palk 1163 eurot. Seega kuulutab uus võimuliit isegi keskmise palga saajad – õpetajad, meditsiiniõed, arstidest rääkimata – kulakuteks, keda on vaja hakata lisamaksuga represseerima ja Eestist minema ajada.

Senisest enam peavad hakkama kukrut kergitama hakkama ka kõik need, kes magusaid jooke armastavad või isegi lahjast alkoholist keelduda ei suuda. Lisaks aktsiisile ja suhkrumaksule peaksid raha riigi kassasse tooma veel võimsate autode registreerimislõiv ja pangamaks. Kui nüüd aga ajab aktsiisitõus järjest uusi ostlejate masse Lätti osturetkele, et sealt lisaks odavamale alkoholile ka limonaadi varuda, siis mida küll arvata uue peaministripartei senisest retoorikast? Silmad maha lüüa võib ka eelmistel valimistel maksukoormust mitte suurendada lubanud IRL.

Sellise sõnade söömise taustal ei pruugi põhimõttelised muutused ka kodakondsus- ja keelepoliitikas sugugi võimatud olla. Näis, kas koalitsiooni püsimist mõjutavad rohkem erimeelsused nendes küsimustes või õlle hinna tõstmine.