Pea iga naine teab, et menstruatsioon on tema üheks raskemaks ajaks, kuid leidub ka nippe, kuidas seda leevendada.

Kas teadsid, et stress suurendab sinu halba enesetunnet tsükli ajal, seega tee kõik, et sellest vabaneda suudaksid.

PSM-i all kannatades tahame me tihtipeale midagi magusat või soolast sisse süüa. Tasuks aga teada, et see võib hoopiski meie seisundit halvemaks muuta. Teisalt ei aita soolane toit, millega samuti tsükli ajal liialdada tahame.