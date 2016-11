Oleme Eesti inimestele juba aastaid õpetanud ohutut käitumist liikluses, kodus ja veekogude ääres, mille tulemusena on oluliselt vähenenud vigastussurmade arv. Palju vähem oleme aga tähelepanu pööranud suurematele kriisidele, kuhu igaüks võib siiski sattuda. See on üks põhjuseid, miks valitsus otsustas 2015. aasta detsembris luua elanikkonnakaitse rakkerühma. Sinna kuuluvate asjatundjate töö on panna kahe aastaga alus Eesti elanikkonnakaitse terviklikule lähenemisele. Selleks vaatame kõiki kriisiolukordi alates loodus- ja transpordiõnnetustest kuni epideemiate, elutähtsate teenuste ulatuslike katkestuste ning sõjaliste konfliktideni. Meie üks olulisemaid pikaajalisi eesmärke on tõsta elanike teadlikkust ja nende valmisolekut võimalikeks kriisiolukordadeks valmistumisel ja neis hakkamasaamisel.

Viimasel ajal on olnud meedias üleval küsimus, kas me valmistume sõjaks. Mida me tegelikult teeme? Me valmistame ette tugevat ühiskonda, mis suudaks vajadusel vastu panna mistahes kriisile. Kriiside tagajärjed sõltuvad olulisel määral sellest, kui hästi me kõik valmis oleme. Seni oleme Eestis keskendunud peamiselt asutustevahelisele koostööle. Sellele, kuidas riigiasutused kriise lahendavad ja omavahel vastutust jagavad. On selge, et sellest üksi ei piisa. Nii igapäevaste õnnetuste, kui ka suurte kriiside korral sõltub palju sellest, kui hästi suudab inimene ise abi saabumiseni hakkama saada. Eestis on väga heade oskuste ja kogemustega päästjad, politseinikud ja teised tublid spetsialistid, kes meie elu ja tervise eest seisavad, aga tuleb mõista, et mida suurem on kriis, seda kauem võtab neil igaüheni jõudmine aega.

Enamasti ei saa me kriise ära hoida, kuid me kõik saame õige käitumisega nende mõju enda ja oma lähedaste elule ja tervisele ning varale oluliselt leevendada. Selleks tasub järgida kolme lihtsat põhimõtet: esiteks valmistu selleks, mis on sinu võimuses; teiseks suhtu hoiatustesse tõsiselt ja tegutse antud soovituste järgi ning kolmandaks hinda ootamatute kriiside puhul kiiresti, kuid ilma paanikasse sattumata, milline on kõige ohutum tegutsemine.

Päästeameti ja keskkonnaministeeriumi tellitud värsked uuringud näitavad, et Eesti inimesed pole loodusõnnetusteks ega elutähtsate teenuste katkestusteks valmistunud. Selle põhjal julgen väita, et harvem esinevateks kriisideks on meie inimesed veelgi vähem valmis. Olgugi et esitleme oma töö vilju elanikkonnakaitse arendamisel alles uuel aastal, oleme juba hakanud jagama esimesi soovitusi. Nimelt – kõik võiksid mõelda enda ja oma leibkonna vajadustele ning koguda koju nädalase söögi-, joogi- ja esmatarvete varu. Selline varu aitab sul turvaliselt üle elada näiteks nii elektrikatkestuse kui ka erakordselt keerulised ilmastikuolud.

Me kõik sõltume rohkemal või vähemal määral elutähtsatest teenustest. Olgu selleks elekter, vesi, kanalisatsioon, keskküte, andmeside või midagi muud. Nende teenuste katkemisel hakkab väga suurt rolli mängima see, kas me oleme eelnevalt läbi mõelnud, kuidas nende rikete korral käituda ja mida selleks endale varuda. Äärmiselt tähtis on need varud endale ka päriselt soetada, sest neist on kasu vaid siis, kui need on kriisi ajal juba kodus olemas.

Loevad esimesed otsused

Eelnevaid hoiatusi ja soovituslikke käitumisjuhiseid antakse inimestele mitmete ohtude puhul. Mind paneb muretsema see, kui vähesed inimesed neid tõsiselt võtavad. Oluline on endale teadvustada, et hoiatusi ei anta ainult siis, kui ohtlik olukord on juba ukse taga, vaid ka siis, kui ohu tõenäosus on ületanud kriitilise piiri. On igati loomulik, et sageli jääb tegelik olukord hoiatusega võrreldes kergemaks, kuid see ei tähenda, et hoiatusi ei peaks tõsiselt võtma. Auto tankimine, mobiili laadimine ja joogivee varumine on mõned näited lihtsatest tegevustest, mida raskete ilmaolude eel soovitatakse, kuid need võivad päästa meid abitusse olukorda jäämisest.

Kõige keerulisem on õige käitumine ootamatute kriiside korral. Sellistes oludes peab esimesed otsused tegema iga inimene ise ja just need on traagiliste tagajärgede ärahoidmisel tegelikult kõige tähtsamad. Tulekahjud, plahvatused, varingud ja terrorirünnakud on näited kriisidest, kus inimese oskus ohte hinnata ja õigeid samme astuda võib olla sõna otseses mõttes elulise tähtsusega.

Kui näiteks tulekahju puhul on tavaliselt kõige ohutum väljuda hoonest roheliste nooltega märgistatud suunas koos teiste inimestega, siis terrorirünnaku korral võib ohtlikust kohast põgenemisel olla turvalisem eelistada just varuväljapääse ning püüda seejuures põgenevast rahvamassist eralduda. Me ei saa eeldada, et inimesed oskaksid käituda õigesti pelgalt isiklikele kogemustele või intuitsioonile tuginedes. Meie ülesanne on seda neile õpetada.